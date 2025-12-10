"Балтика" заинтересована в нападающем "Спартака" - источник

Как утверждает источник, в услугах центрального нападающего московского "Спартака" Антона Заболотного заинтересована "Балтика". Сообщается, что также игрока рассматривает в качестве усиления "Сочи".
Подчеркивается, что оба клуба ищут форварда с российским паспортом.
Заболотный перебрался в "Спартак" минувшим летом и подписал контракт на один год. В этом сезоне 34-летний футболист принял участие в 8 матчах за команду в РПЛ и отличился одной голевой передачей. В 6 играх Кубка России Заболотный отдал еще 2 ассиста.
Источник: Legalbet
Фото: ФК "Спартак"