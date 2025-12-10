Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Вильярреал
2 - 3 2 3
КопенгагенЗавершен
Карабах
2 - 4 2 4
АяксЗавершен
Брюгге
0 - 1 0 1
Арсенал2 тайм
Бенфика
1 - 0 1 0
Наполи2 тайм
Атлетик
0 - 0 0 0
ПСЖ2 тайм
Байер
1 - 0 1 0
Ньюкасл2 тайм
Реал Мадрид
1 - 2 1 2
Манчестер Сити2 тайм
Боруссия Д
1 - 1 1 1
Буде-Глимт2 тайм
Ювентус
0 - 0 0 0
Пафос2 тайм

"Балтика" заинтересована в нападающем "Спартака" - источник

Форвард "Спартака" может перейти зимой в другой клуб РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Как утверждает источник, в услугах центрального нападающего московского "Спартака" Антона Заболотного заинтересована "Балтика". Сообщается, что также игрока рассматривает в качестве усиления "Сочи".

Подчеркивается, что оба клуба ищут форварда с российским паспортом.

Заболотный перебрался в "Спартак" минувшим летом и подписал контракт на один год. В этом сезоне 34-летний футболист принял участие в 8 матчах за команду в РПЛ и отличился одной голевой передачей. В 6 играх Кубка России Заболотный отдал еще 2 ассиста.

Источник: Legalbet

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится