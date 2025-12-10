Мойзес ответил, какие позиции ЦСКА нужно усиливать

"Наш клуб прекрасно знает, какие позиции нужно усиливать, надо все же адресовать этот вопрос им. Мы не можем говорить, кто может прийти к нам, кто придет. Это, скорее, вопрос к руководству нашего клуба", - цитирует Мойзеса "РБ Спорт".
По итогам первой части сезона 2025/2026 Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА находится на четвертой строчке в турнирной таблице. "Армейцы" набрали 36 очков в 18 сыгранных матчах и на четыре балла отстают от лидирующего в чемпионате "Краснодара".
Весеннюю часть РПЛ красно-синие начнут 1 марта гостевым поединком против грозненского "Ахмата".
Защитник ЦСКА Мойзес отреагировал на мнение, что новый форвард поможет ЦСКА побороться за титул.
Фото: ПФК ЦСКА