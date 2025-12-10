Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Вильярреал
2 - 3 2 3
КопенгагенЗавершен
Карабах
2 - 4 2 4
АяксЗавершен
Брюгге
0 - 1 0 1
Арсенал2 тайм
Бенфика
1 - 0 1 0
Наполи2 тайм
Атлетик
0 - 0 0 0
ПСЖ2 тайм
Байер
1 - 0 1 0
Ньюкасл2 тайм
Реал Мадрид
1 - 2 1 2
Манчестер Сити2 тайм
Боруссия Д
1 - 1 1 1
Буде-Глимт2 тайм
Ювентус
0 - 0 0 0
Пафос2 тайм

Мойзес ответил, какие позиции ЦСКА нужно усиливать

Защитник ЦСКА Мойзес отреагировал на мнение, что новый форвард поможет ЦСКА побороться за титул.
Фото: ПФК ЦСКА
"Наш клуб прекрасно знает, какие позиции нужно усиливать, надо все же адресовать этот вопрос им. Мы не можем говорить, кто может прийти к нам, кто придет. Это, скорее, вопрос к руководству нашего клуба", - цитирует Мойзеса "РБ Спорт".

По итогам первой части сезона 2025/2026 Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА находится на четвертой строчке в турнирной таблице. "Армейцы" набрали 36 очков в 18 сыгранных матчах и на четыре балла отстают от лидирующего в чемпионате "Краснодара".

Весеннюю часть РПЛ красно-синие начнут 1 марта гостевым поединком против грозненского "Ахмата".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится