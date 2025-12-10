Биджиеву предложили остаться в "Динамо" Махачкала на другой должности

"Мы сказали Биджиеву, что у него есть возможность остаться в клубе. Но на какой должности конкретно - сейчас сказать нельзя. Это может быть то, что устроит и его, и нас. Он хороший работник и может принести пользу клубу. Такие, как он, нужны всегда", - сказал Гаджиев.
Напомним, Хасанби Биджиев объявил о своем решении подать в отставку с поста главного тренера махачкалинского "Динамо" после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила на своем поле нижегородскому "Пари НН" (0:1). Руководство клуба не сразу, но приняло отставку специалиста, возглавлявшего команду с весны 2023 года. При Биджиеве махачкалинцы впервые в своей истории вышли в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала