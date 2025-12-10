Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Вильярреал
2 - 3 2 3
КопенгагенЗавершен
Карабах
2 - 4 2 4
АяксЗавершен
Брюгге
0 - 1 0 1
Арсенал2 тайм
Бенфика
1 - 0 1 0
Наполи2 тайм
Атлетик
0 - 0 0 0
ПСЖ2 тайм
Байер
1 - 0 1 0
Ньюкасл2 тайм
Реал Мадрид
1 - 2 1 2
Манчестер Сити2 тайм
Боруссия Д
1 - 1 1 1
Буде-Глимт2 тайм
Ювентус
0 - 0 0 0
Пафос2 тайм

Биджиеву предложили остаться в "Динамо" Махачкала на другой должности

Президент "Динамо" Махачкала Гаджи Гаджиев сообщил, что бывший главный тренер Хасанби Биджиев может остаться в клубе в другом качестве.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Мы сказали Биджиеву, что у него есть возможность остаться в клубе. Но на какой должности конкретно - сейчас сказать нельзя. Это может быть то, что устроит и его, и нас. Он хороший работник и может принести пользу клубу. Такие, как он, нужны всегда", - сказал Гаджиев.

Напомним, Хасанби Биджиев объявил о своем решении подать в отставку с поста главного тренера махачкалинского "Динамо" после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила на своем поле нижегородскому "Пари НН" (0:1). Руководство клуба не сразу, но приняло отставку специалиста, возглавлявшего команду с весны 2023 года. При Биджиеве махачкалинцы впервые в своей истории вышли в РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится