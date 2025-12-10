Матчи Скрыть

Вильярреал
2 - 3 2 3
КопенгагенЗавершен
Карабах
2 - 4 2 4
АяксЗавершен
Брюгге
0 - 1 0 1
Арсенал2 тайм
Бенфика
1 - 0 1 0
Наполи2 тайм
Атлетик
0 - 0 0 0
ПСЖ2 тайм
Байер
1 - 0 1 0
Ньюкасл2 тайм
Реал Мадрид
1 - 2 1 2
Манчестер Сити2 тайм
Боруссия Д
1 - 1 1 1
Буде-Глимт2 тайм
Ювентус
0 - 0 0 0
Пафос2 тайм

Семин: скучать по РПЛ не приходится

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о первом отрезке сезона 2025/2026 Российской Премьер-Лиги.
Фото: Российская Премьер-Лига
"Скучать по РПЛ не приходится, сейчас идет Лига чемпионов. В этом году турнир радует зрителей. Я смотрел много важных и интересных матчей высокого уровня. Но все равно мы будем ждать возобновления РПЛ. Кто станет чемпионом? Тот, кто из первой четверки лучше подготовится ко второй части сезона", — передает слова Семина Metaratings.

Лидером турнирной таблицы чемпионата России после 18 туров является "Краснодар", набравший 40 очков. В топ-5 также входят "Зенит" (2-е место, 39 очков), "Локомотив" (3-е место, 37 очков), ЦСКА (4-е место, 36 очков) и "Балтика" (5-е место, 35 очков).

Напомним, в прошлом сезоне чемпионский титул впервые в своей истории завоевал "Краснодар".

