Лига Чемпионов УЕФА

Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

Гаджиев подробно рассказал об отставке Биджиева из "Динамо" Мх

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев раскрыл некоторые детали ухода главного тренера команды Хасанби Биджиева.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Напомним, Хасанби Эдуардович подал в отставку после поражения "Динамо" Мх от "Пари НН" (0:1) в 18 туре Премьер-Лиги, однако руководство клуба приняло его отставку не сразу, а спустя несколько дней.

"Мы были не очень с ним согласны, но аргументы Хасанби Эдуардовича оказались вескими. Он говорил, что недобрал тех очков, которые мог. Намерение уйти сразу после поражения от "Пари НН" не было эмоциональным, он вообще не такой — его решения взвешенные.

У нас не было резона возражать. Пару дней паузы, а потом дали согласие. Сказали Хасанби Эдуардовичу спасибо, мы действительно ему благодарны", — сказал Гаджиев в беседе с "Чемпионатом".

Хасанби Биджиев тренировал "Динамо" Мх с февраля 2024 года. В сезоне 2023/2024 команда под его руководством заняла второе место в Первой лиге и впервые в своей истории вышла в Премьер-Лигу, где выступает уже второй сезон подряд.

По итогам первой части сезона 2025/2026 махачкалинцы с 15 очками располагаются на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ.

