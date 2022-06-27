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СМИ: "Ахмат" подпишет контракт с воспитанником ЦСКА Олейниковым

Полузащитник "Чайки" Иван Олейников близок к переходу в "Ахмат".
Фото: ФК "Чайка"
Олейников сейчас находится на просмотре на тренировочном сборе Ахмата в Саранске. Сегодня он поучаствовал в разгроме пензенского "Зенита" (9:1), оформив дубль.

Иван Олейников является воспитанником ЦСКА. Летом 2019 года он покинул "армейцев" и присоединился к "Шиннику, откуда в феврале 2021 перебрался в "Чайку". В завершившемся сезоне Олейников провел 30 матчей во Второй лиге, в которых забил 23 гола и отдал 16 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 450 тысяч евро.

Источник: "Матч ТВ"


Ахмат Олейников Чайка
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