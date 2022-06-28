"В будущем все возможно. Но на сегодняшний день Самюэль является игроком "Марселя" и навсегда останется фанатом "Спартака", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, Жиго официально перебрался в "Марсель" еще в зимнее трансферное окно, но французский клуб отпустил защитника в обратную аренду до конца сезона. В прошедшем сезоне Жиго провел 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.
Самэуль Жиго выступал за "Спартак" с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 млн евро.
Агент Жиго заявил, что в будущем возможно возвращение игрока в "Спартак"
Агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника "Марселя" Самуэля Жиго, не стал исключать возвращения его клиента в "Спартак" в будущем.
Фото: ФК "Спартак"