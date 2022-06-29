"Все приняли Владимира Валентиновича отлично. Пока мне сложно оценить его особенные качества, потому что команда познакомилась с ним совсем недавно. Дай бог, чтобы все у него в ЦСКА получилось лучшим образом. Я ни капли неуверенности у Владимира Валентиновича не заметил. Сейчас Федотов выглядит очень уверенным тренером", - приводит слова Зайнутдинова Metaratings.
Полузащитник Бахтиер Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В минувшем сезоне 24-летний футболист из Казахстана провел за столичный клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. В общей сложности за ЦСКА он сыграл в 51 матче, на его счету 5 забитых мячей.
Сегодня ЦСКА проведет первый матч в рамках предсезонного турнира Кубок PARI Премьер. Соперником армейцев станет "Зенит", для которого эта игра будет заключительной на турнире. Матч состоится на "ВЭБ Арене" в Москве, начало - в 20:00 мск.
Зайнутдинов: Федотов выглядит очень уверенным тренером
Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал назначение Владимира Федотова главным тренером армейцев.
Фото: ПФК ЦСКА