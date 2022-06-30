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СМИ: "Химки" ведут переговоры с Уруновым

Полузащитник "Спартака" Остон Урунов может сменить клубную прописку.
Фото: РПЛ
По информации источника, с узбекским футболистом общаются "Химки". Сообщается, что подмосковный клуб рассматривает вариант аренды Остона или подписание на правах свободного агента, если красно-белые расторгнут с Уруновым контракт.

Полузащитник Остон Урунов перешел в 2020 году в "Спартак" из "Уфы". Зимой 2021 года красно-белые отдали узбекского футболиста в аренду в башкирский клуб до конца сезона-2020/21. В начале сезона-2021/22 Урунов снова был арендован "Уфой".

В минувшем сезоне 21-летний футболист провел за "Уфу" 17 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

Контракт Урунова со "Спартаком" рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Чемпионат


Химки Урунов Спартак Российские трансферы
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