"Абаскаль для меня не тренер. В 33 года, не играя в футбол, это не тренер. Я буду держать мнение до конца. Я не изменю своё мнение, если "Спартак" выиграет там чего-то.
Мне Абаскаль немного напоминает Виллаш-Боаша. Только там агент крутил и вертел всех, зарабатывая деньги. Мне нравятся слова Каттани о том, что Абаскаль перспективный. Мы все не перспективные, а он перспективный. Это смешно", — сказал Мостовой.
Ранее Абаскаль ответил на вопрос о чемпионстве "красно-белых" словами: "Это ваша цель".
В начале июня после ухода Ваноли "Спартак" назначил главным тренером Гильермо Абаскаля. До этого испанец возглавлял "Базель", в котором выступал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов.
По итогам сезона-2021/2022 "красно-белые" заняли 10 место в турнирной таблице и завоевали Кубок России.
Источник: "Чемпионат"
Мостовой: Абаскаль для меня не тренер
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о задачах "Спартака" на сезон.
Фото: "Матч ТВ"