"Доволен ли я своим дебютным сезоном в РПЛ? Если скажу нет и что всегда хочется большего, мне не поверят. В целом доволен, конечно. Сейчас важно не останавливаться, прибавлять. Впереди полноценный сезон, в котором надо показать свой максимум как в командной, так и в личной статистике", - сказал Сергеев пресс-службе "Зенита".
"Сине-бело-голубые" объявили о подписании Ивана Сергеева 10 января 2022 года. Петербуржцы заплатили самарцам за нападающего сборной России меньше 2,14 млн евро.
В составе "Крыльев Советов" Иван провёл 57 игр. Отличился в них 46 раз. В минувшем сезоне Сергеев сыграл в 9 матчах за "сине-бело-голубых" и забил в них 5 голов.
По итогам сезона петербуржцы стали чемпионами страны в четвёртый раз подряд.
Коллектив Осинькина заработал 41 очко и занял 8 место в турнирной таблице.
Сергеев: доволен дебютным сезоном в РПЛ
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев поделился эмоциями от дебютного сезона в РПЛ.
"Чемпионат"