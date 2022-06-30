Инцидент произошел во время очной встречи команд в рамках 25-го тура Российской Премьер-лиги. На 60-й минуте матча арбитр Василий Казарцев удалил обоих игроков за взаимные толчки в штрафной южан. Игра закончилась с ничейным результатом – 2:2.
"В первом эпизоде, в конце первого тайма он меня ударил в борьбе за мяч и сломал ребро. После второго момента, когда он надавил коленом на то же место, я хотел защититься и немного потерял голову… У меня нет никаких сомнений – футболист "Локомотива" сделал это специально. Он знал, что я играю с травмой… Впрочем, я уже давно забыл эту историю", - цитирует игрока "Сочи" "Чемпионат".
"Сочи" по итогам сезона впервые в своей истории стал обладателем серебра Российской Премьер-лиги – южане стали второй командой национального первенства благодаря победе над "Динамо" в заключительном туре соревнования.
Родригао – о конфликте с Кухтой: он сломал мне ребро, потом надавил коленом – Ян сделал это специально
Защитник "Сочи" Родригао высказался о конфликте с экс-форвардом "Локомотива" Яном Кухтой.
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