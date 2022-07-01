"По дате общего собрания пока ясности нет, но в своей работе ориентируемся на вторник, 5 июля. На собрании, в частности, предложим принять решение по поступившим офертам и определимся с правовым статусом турнира. На данный момент степень готовности проекта высокая, и его плюсы для всех очевидны", - заявил функционер "СЭ".
Ранее появилась информация, что рабочая группа не смогла найти финансирование для организации Кубка РПЛ – запуск нового турнира может не состояться. Позднее сообщалось, что Кубок российской лиги получил минимум три предложения от потенциальных партнеров, каждое из которых – на миллиарды рублей.
По данным СМИ, Кубок РПЛ хотят провести в формате Double Elimination, состоящей из группового этапа и стадии плей-офф из двух сеток.
Пивоваров: степень готовности проекта Кубка РПЛ высокая, в работе ориентируемся на 5 июля
Гендиректор "Динамо" и руководитель рабочей группы по созданию Кубка РПЛ Павел Пивоваров рассказал о сроках презентации проекта турнира.
Фото: ФК "Динамо"