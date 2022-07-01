Ранее появилась информация, что армейский клуб связался с ростовчанами, чтобы обсудить переход игрока за 3 млн евро. Сообщается, что донской клуб не хочет отпускать Осипенко, но готов продать защитника за 10 млн евро.
"(Смеется). Да? Ну раз так, то я, думаю, могу поговорить с Арташесом Владимировичем [Арутюнянцем] и предложить ЦСКА за Игоря Дивеева 3,5 миллиона", - приводит слова Карпина Sport24.
Защитник Максим Осипенко выступает за "Ростов" с 2020 года. В завершившемся сезоне он провел 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Всего за "Ростов" он сыграл в 69 матчах, на его счету также 1 голевая передача. Контракт Осипенко с донским клубом рассчитан до лета 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 млн евро.
Карпин шуткой отреагировал на слухи об интересе к Осипенко со стороны ЦСКА
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин с юмором отреагировал на слухи о желании ЦСКА купить защитника ростовчан Максима Осипенко.
Фото: ФК "Ростов"