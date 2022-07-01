"В "Спартак" не рвусь, в футбольном клубе "Сочи" мне и так хорошо", - приводит слова Гаранина "СЭ".
Напомним, ранее "Сочи" покинул Владимир Федотов, который возглавлял команду с 2020 года. Контракт специалиста с сочинцами подошел к концу. Он перебрался на работу в ЦСКА. Под руководством Федотова "Сочи" финишировал на втором месте в завершившемся розыгрыше чемпионата России. Это высшее достижение в истории клуба.
Место Федотова в "Сочи" занял Вадим Гаранин, последним клубом которого был "Енисей". Под руководством специалиста красноярцы заняли пятое место в ФНЛ и вышли в полуфинал Кубка России. Также до этого Гаранин возглавлял ФК "Тверь", сборную России U-15, вторую команду тульского "Арсенала" и "Фортуну".
Гаранин: в "Спартак" не рвусь. Мне и так хорошо в "Сочи"
Старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин заявил, что доволен своим нынешним клубом.
Фото: ФК "Енисей"