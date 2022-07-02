"Аренда в "Пари НН"? Для меня главное, чтобы Гамид играл. Возраст такой, что нужно выступать. Разговаривал с Шамилем Газизовым. Он говорит, что ведутся переговоры с несколькими клубами. Хочется, чтобы побыстрее все определилось", - цитирует Агаларова-старшего Чемпионат.
Ранее появилась информация, что "Пари НН" является одним из претендентов на Гамида Агаларова. Сообщалось, что нижегородцы готовы арендовать форварда, если "Уфа" не сумеет договориться ни с одним из клубов о трансфере футболиста.
Напомним, Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне. Это первый случай в истории лиги, когда вылетает команда, в составе которой выступает лучший бомбардир чемпионата. В активе форварда "Уфы" 29 матчей в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.
Отец Агаларова - о будущем Гамида: хочется, чтобы побыстрее все определилось
Руслан Агаларов, отец форварда "Уфы" Гамида Агаларова, прокомментировал будущее сына.
Фото: ФК "Уфа"