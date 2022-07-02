"Если мне позвонят из "Зенита" этим летом, я, конечно же, соглашусь вернуться. Если будет шанс, я бы хотел там завершить карьеру. Готов играть до 45 лет, главное, чтобы здоровье позволяло", - приводит слова Нобоа "РБ Спорт".
Кристиан Нобоа выступает за "Сочи" с августа 2019 года. В завершившемся сезоне полузащитник провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил десять голов и отдал девять результативных передач.
Нобоа играет в России с 2007 года (с небольшим перерывом на уход в греческий ПАОК). До "Сочи" он защищал цвета "Зенита", "Ростова", "Динамо" и "Рубина". В этом году Нобоа исполнилось 37 лет.
Нобоа: если этим летом позвонят из "Зенита", конечно, соглашусь вернуться
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал, что был бы рад вернуться в "Зенит".
Фото: ФК "Сочи"