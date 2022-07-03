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Представитель Бистровича сообщил, что футболист не намерен приостанавливать контракт с ЦСКА

Представитель хорватского полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича сообщил, что его клиент не собирается воспользоваться правилом ФИФА, позволяющим приостановить контракт с клубом.
Фото: Sport24
Ранее пресс-служба армейцев сообщила об отъезде в Хорватию 24-летнего полузащитника Кристияна Бистровича. Сообщается, что у игрока мышечное повреждение, ориентировочный срок восстановления после которого составит 10 дней.

"Нет, Кристиян не будет приостанавливать контракт и пользоваться правилом ФИФА. Он вернется в Россию через 15 дней. Мы относимся к ЦСКА с большим уважением, у нас дружеские отношения", - цитирует представителя РБ Спорт.

Весеннюю часть прошедшего сезона Бистрович провел в аренде в турецком клубе "Касымпаша", за который в 20 матчах во всех турнирах забил 1 гол и выполнил 3 ассиста. Осенью 2021 года футболист выступал за ЦСКА и в 8 матчах во всех турнирах записал на свой счет 2 гола и 1 результативный пас.

В ЦСКА сообщили о травме и отъезде в Хорватию Бистровича


Бистрович ЦСКА
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