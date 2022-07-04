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Форвард "Зенита" Сергеев заявил, что мечтает сыграть за границей

Нападающий "Зенита" Иван Сергеев заявил о желании выступать в зарубежном клубе.
Фото: ФК "Зенит"
"Есть мечта - хочется сыграть за границей. Потолка, думаю, нет. Всегда есть желание - выше и выше. Надо двигаться дальше. И выигрывать. Выиграл дебютное чемпионство, хочется второе, четвертое. Суперкубок сейчас будет. Хочется выиграть. Стать лучшим бомбардиром. Нет предела возможностей", - приводит слова Сергеева Матч ТВ.

Нападающий Иван Сергеев перешел в "Зенит" в зимнее трансферное окно. В завершившемся сезоне 27-летний футболист провел за петербургский клуб 15 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт Сергеева с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 млн евро.

9 июля "Зенит" на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге сыграет со "Спартаком" за Суперкубок России. Эта игра начнется в 19:00 мск, обслуживать встречу будет Владимир Москалев.


Сергеев Зенит
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