"У нас достаточно много игроков в списке, ничего конкретно сказать не могу. У нас требования, чтобы игрок попадал в игровую модель по возрасту. Если мы договоримся, то он [Ломовицкий] будет в нашем клубе. Он сейчас находится в расширенном списке, но нет ничего невозможного. Будем скоро принимать решения по трансферам", — цитирует функционера Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Химки" нацелены на приобретение полузащитников Аяза Гулиева, Остона Урунова и Александра Ломовицкого.
Гулиев предыдущий сезон провел в тульском "Арсенале", куда он перешел из "Спартака". Ломомвицкий также покинул столичный коллектив по ходу минувшей кампании – он перешел в "Рубин". Урунов вернулся в "Спартак" после того, как завершившийся сезон провел в "Уфе" на правах аренды.
Терюшков – о Ломовицком: если договоримся, он будет в "Химках" - сейчас Александр в расширенном списке
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о слухах относительно интереса к полузащитнику Александру Ломовицкому.
Фото: ФК "Рубин"