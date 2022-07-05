Я долго отходил от тех событий и возвращаться к ним не хочу. Трудно сейчас объяснить, что произошло. Это футбол, такое бывает. Испытывал опустошение от случившегося. Очень надеюсь, что "Уфа" как можно скорее вернется в РПЛ. Ей будет тяжело, поскольку подняться в Премьер-Лигу сейчас хотят многие команды, в первой лиге будет хорошая борьба. Желаю "Уфе" преуспеть в ней - цитируют Кротова "Известия".
Вячеслав Кротов является воспитанником "Спартака". В 2015-м году он перебрался в "Уфу". Нападающий провел за уфимский клуб 167 матчей, забил 14 голов и отдал 17 голевых передач. В прошедшем сезоне Кротов провел 25 матчей в РПЛ, в которых отметился четырьмя результативными передачами.
Напомним, по окончании сезона Кротов покинул "Уфу". Ранее уфимцы по итогам сезона вылетели в ФНЛ, уступив в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе "Оренбургу" (2:2; 1:2). После ухода из "Уфы" Кротов подписал контракт с "Пари НН", который сохранил прописку в РПЛ.
Кротов: желаю "Уфе" вернуться в РПЛ, но ей будет тяжело
Экс-форвард "Уфы" Вячеслав Кротов оценил шансы "Уфы" на возвращение в РПЛ.
Фото: ФК "Уфа"