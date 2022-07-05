"Мы никогда публично не обсуждаем слухи. Но по состоянию на данный момент у меня нет никакой информации об официальных переговорах, касающихся этого игрока", - цитирует Вальтера "РБ Спорт".
Иван Ордец выступает за "Динамо" с лета 2019 года. Свой последний матч за бело-голубых украинец провел в декабре прошлого года, с тех пор не попадая в заявку клуба. Ранее появилась информация, что защитник может воспользоваться правом на приостановку контракта с клубом, которое было предоставлено ФИФА.
В прошедшем сезоне Ордец сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом.
В "Базеле" прокомментировали информацию о подписании Ордеца
Глава пресс-службы "Базеля" Симон Вальтер назвал слухами информацию об интересе швейцарского клуба к защитнику "Динамо" Ивану Ордецу.
Фото: ФК "Динамо"