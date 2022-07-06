Стало известно, как РФС хочет реформировать Кубок России

Турнир планирует провести в формате Double Elimination (система с выбыванием после двух поражений - прим. Rusfootball), ее используют в турнирах по киберспорту. Кубок предполагают разделить на два пути "Путь РПЛ" и "Путь Первой и Второй лиги".
В "Пути РПЛ" 16 клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) будут поделены на 4 группы. На групповом этапе команды проведут двухкруговой турнир и сыграют по 6 матчей. Команды, занявшие первое и второе места, отправятся в верхнюю часть сетки плей-офф. Команды, финишировавшие на третьем месте - в нижнюю часть сетки, обладатели последних мест в группах - заканчивают выступать в Кубке России.
"Путь Первой и Второй лиги" стартует с матчей плей-офф, в котором клубы Второй лиги и один клуб из Первой (будет выбран жребием среди новичков лиги) сыграют между собой за выход в следующий этап. На втором этапе 16 победителей первого этапа сыграют с 16 командами Первой лиги. Далее этот путь проходит в кубковом формате по итогам которого, четыре лучшие команды проходят в нижнюю сетку плей-офф Кубка России.
Нижняя часть сетки начинается с 1/4 финала, каждый раунд плей-офф будет разбит на 2 этапа. В первом этапе нижней части играют третьи команды группового этапа "Пути РПЛ" и 4 команды из "Пути Первой и Второй лиги". Во втором этапе к командам добавляются проигравшие в четвертьфиналах верхней части сетки. Аналогичная формула применяется для полуфиналов и финалов в каждой части сетки. В суперфинале встречаются победители верхней и нижней частей.
Фото: Чемпионат
Напомним, по действующему регламенту Кубка России участники еврокубков от России начинают свое выступление в турнире с 1/8 финала, остальные клубы Российской Премьер-лиги (РПЛ) - с элитного группового раунда, состоящегося из групп по 3 команды в каждой (по представителю из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ). Победители каждой группы выходят в плей-офф Кубка России.
Ранее была информация, что Кубок России может быть проведен по швейцарской системе.
Источник: Чемпионат