"Если Бакаев забьёт "Спартаку"? И что, это его работа. Это не означает, что Бакаев теперь не может забивать "Спартаку", перейдя в "Зенит" … Другое дело, будет ли он праздновать! Всё будет зависеть от него. А если отпразднует — ничего такого", - цитирует Павлюченко "Чемпионат".
Бакаев перебрался в "Зенит" из "Спартака" после окончания минувшего сезона в качестве свободного агента. Его соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на год. Полузащитник является воспитанником академии красно-белых. В завершившемся сезоне он дошел со столичным коллективом до финала Кубка России, где "Спартак" обыграл "Динамо".
Павлюченко – о Бакаеве в "Зените": это не значит, что он не может забивать "Спартаку" – но будет ли праздновать?
Экс-футболист "Спартака" Роман Павлюченко рассказал, как отнесется к желанию полузащитника Зелимхана Бакаева отпраздновать гол красно-белым в составе "Зенита".
Фото: metaratings.ru