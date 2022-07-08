Главные роли в работе получили Александр Соболев, Антон Зиньковский и Наиль Умяров.
Игра за Суперкубок России состоится завтра в Санкт-Петербурге в 19:00 по московскому времени на "Газпром Арене".
По итогам сезона "Зенит" набрал 65 очков и стал чемпионом страны. "Спартак" заработал 38 очков и занял 10-е место в таблице.
"Красно-белые" стали обладателями Кубка России, обыграв в финале московское "Динамо". За "гладиаторов" отличились Александр Соболев и Квинси Промес. Автором забитого мяча в составе "бело-голубых" стал Арсен Захарян.
"Порой ради битвы с настоящим злом нужно оказаться в его логове". "Спартак" анонсировал матч против "Зенита"
"Спартак" перед матчем за Суперкубок России с "Зенитом" сделал ролик в стиле сериала "Очень странные дела".