"Сейчас сложно сказать, какая атмосфера будет на стадионах после введения Fan ID. Правительство работает над этим. Минспорта и Минцифры обещают бонусы. Посмотрим", – сказал Дюков.
Напомним, для посещения матчей сезона-2022/2023 обязательно нужно оформить Fan ID с помощью Госуслуг. Пройти такую процедуру можно в 11 городах базирования клубов РПЛ.
После введения паспорта болельщика в Премьер-Лиге фанаты 15 клубов из 16 объявили о бойкоте матчей. Без реакции остался "Ахмат".
Источник: "Спорт-Экспресс"
Дюков - о Fan ID: Минспорта и Минцифры обещают бонусы
Президент РФС Александр Дюков рассказал о работе над Fan ID.
Фото: ТАСС