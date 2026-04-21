Агент Батракова ответил, согласится ли игрок перейти в "Зенит"

- Алексей не согласится на трансфер в "Зенит"? На сегодняшний день да. То есть или родной клуб, в котором он находится с шести лет. Или, конечно, следующий этап - хочется всё-таки поехать в европейский чемпионат, - цитирует агента "Спорт День за Днем".
Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны "ПСЖ". Батраков является воспитанником "Локомотива" и дебютировал за основную команду в январе 2024 года.
В текущем сезоне полузащитник принял участие в 32 матчах, в которых записал на свой счёт 17 голов и 11 результативных передач.