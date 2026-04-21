Челестини признал проблемы в игре ЦСКА

- Мне первый тайм абсолютно не понравился. Это было похоже на игру с "Сочи". Мы не вошли в матч правильным образом, не были опасны.
В настоящий момент у нас всё сложно получается. Но тот факт, что команда во втором тайме не опустила руки и продолжила бороться - это позитивный момент, - приводит слова Челестини "Матч ТВ".
В трёх предыдущих матчах чемпионата армейцы смогли заработать лишь два очка. Сейчас у ЦСКА 44 балла после 26 туров, столичная команда идёт на шестой позиции в таблице. В следующем туре команда отправится в Казань, где сыграет с "Рубином".