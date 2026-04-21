Стало известно о будущем Энрике в "ПСЖ" - источник

Наставник "ПСЖ" Луис Энрике продолжит работу в клубе - стороны договорились о продлении контракта.
Как сообщает Diario AS, стороны согласовали новое соглашение, которое будет действовать до лета 2030 года. Официальное объявление ожидается после завершения текущего сезона.

Энрике возглавляет "ПСЖ" с 2023 года. За это время парижане трижды выигрывали Суперкубок Франции, по два раза брали чемпионат и Кубок страны, а также по одному разу побеждали в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке.

Опубликовал:
