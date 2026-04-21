"Спартак" отложил решение по контракту Заболотного - источник

В "Спартаке" положительно оценивают работу нападающего Антона Заболотного, однако решение о его будущем в клубе пока не принято.
Фото: ФК "Спартак"
По информации Metaratings, в московской команде довольны отношением футболиста к тренировочному процессу, а также его физическим состоянием. При этом вопрос о продлении контракта с форвардом отложен до мая.

Заболотный присоединился к "красно-белым" прошлым летом. В текущем сезоне нападающий провёл 16 матчей во всех турнирах, не отметившись забитыми мячами, но записал на свой счёт три результативные передачи.

