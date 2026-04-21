ЦСКА дома не смог обыграть "Ростов"

Встреча завершилась со счётом 1:1. Счёт в игре открыли гости: отличился нападающий "Ростова" Роналдо. Во втором тайме армейцы восстановили равновесие благодаря точному удару Тамерлана Мусаева.
После этого матча московский клуб имеет 44 очка и располагается на шестой позиции в таблице. "Ростов" с 27 баллами занимает десятое место.
Чемпионат России. 26 тур
Голы: Мусаев, 57 - Роналдо, 36.
ЦСКА: Тороп, Жоао Виктор, Гайич (Попович, 86), Мойзес, Данилов, Баринов, Обляков, Козлов (Кармо, 46), Круговой, Лусиано, Мусаев (Воронов, 78).
"Ростов": Ханкич (Одоевский, 67), Сако, Мелёхин, Вахания, Чистяков (Семенчук, 75), Миронов, Щетинин, Кучаев, Роналдо (Лангович, 79), Голенков (Байрамян, 75), Сулейманов.
Предупреждения: Мусаев, 29, Мойзес, 52, Миронов, 62.