"Ливерпуль" нацелился на форварда "ПСЖ" - источник

"Ливерпуль" рассматривает нападающего "ПСЖ" Рандаля Коло Муани, который выступает за "Тоттенхэм" на правах аренды, в качестве потенциальной замены Мохамеду Салаху.

Фото: Getty Images

По информации источника, интерес к форварду также проявляет "Ювентус". Туринцы намерены активизировать работу по трансферу в ближайшее окно: ориентировочная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро, а самому футболисту готовы предложить зарплату около 7 миллионов евро в год. Конкуренция со стороны "Ливерпуля" может ускорить процесс сделки, передаёт La Gazzetta dello Sport.



В текущем сезоне Коло Муани провёл 36 матчей во всех турнирах, отметившись 5 голами и 4 результативными передачами.

