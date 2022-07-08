"Главная мотивация — это трофей. Понятно, что вокруг этого матча много разговоров. Стараемся не обращаться на это внимание, просто завтра нужно победить и все», — сказал Зобнин.
Матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля в 19:00 по мск. Игру примет домашний стадион "Зенита" "Газпром Арена".
По итогам сезона "Клуб с Невы" набрал 65 очков и стал чемпионом страны. "Спартак" заработал 38 очков и занял 10-е место в таблице.
"Красно-белые" стали обладателями Кубка России, обыграв в финале московское "Динамо". За "гладиаторов" отличились Александр Соболев и Квинси Промес. Автором забитого мяча в составе "бело-голубых" стал Арсен Захарян.
Зобнин - о Суперкубке: нужно победить и все
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России.
Фото: "Чемпионат"