"Циннбауэр активно принимает участие в тренировочном процессе, как и весь тренерский штаб. Понятно, что Комппер отвечает за все. У них совпадают видения, как и у всего тренерского штаба. Каждый высказывает мнения, и уже Марвин принимает решение", - цитирует Хапова Sport24.
"Локомотив" объявил о назначении Циннбауэра новым главным тренером команды в конце июня.
"Железнодорожники" завершили минувший сезон на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги – столичный коллектив записал на свой счет 48 очков в 30-ти турах национального первенства.
"Комппер отвечает за все, Циннбауэр участвует в тренировочном процессе". Хапов – о работе в "Локомотиве"
Тренер вратарей "Локомотива" Заур Хапов высказался о роли нового наставника команды Йозефа Циннбауэра.
Фото: ФК "Локомотив"