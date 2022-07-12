Московский "Спартак" близок к подписанию 33-летнего центрального защитника Налдо, сообщают СМИ.
Ранее бразилец уже играл в Российской премьер-лиге - сезон-2016/2017 он провел в "Краснодаре", за который в 24 сыгранных матчах забил 2 гола. С сентября 2020 года Налдо выступал за турецкий "Антальяспор", который покинул в июне 2022 года - в настоящее время игрок является свободным агентом. В прошедшем сезоне на счету Налдо 5 забитых мячей в 38 матчах во всех турнирах.
Источник: "СЭ"
СМИ: "Спартак" близок к подписанию 33-летнего экс-защитника "Краснодара"
По данным источника, 33-летний бразильский экс-защитник "Краснодара" Налдо может перейти в "Спартак".
Фото: ФК "Краснодар"