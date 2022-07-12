По информации источника, форвард имел возможность тренироваться в составе клубов из Москвы, но на его выбор повлияло присутствие в команде Леонида Слуцкого. Дзюба уверен в методиках работы тренера и не сомневается, что тот поможет ему набрать оптимальную форму.
Также сообщается, что Дзюба не собирается подписывать контракт с казанским клубом. Отмечается, что у россиянина есть предложения из Европы, но приоритетом остается переезд в Турцию. Ранее СМИ писали об интересе к Дзюбе со стороны "Галатасарая" и "Фенербахче".
Дзюба покинул "Зенит" в мае. За петербургский клуб Артем выступал с 2015 года. В составе сине-бело-голубых он стал четырехкратным чемпионом России. В нынешнем сезоне нападающий провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись 13-ю голами и десятью результативными передачами. Он закончил сезон вторым по системе гол+пас в РПЛ.
Источник: RT
Стало известно, почему Дзюба решил поддерживать форму в "Рубине"
Пребывающий в статусе свободного агента нападающий Артем Дзюба прибыл в расположение "Рубина", чтобы подготовиться к следующему сезону.
Фото: ФК "Зенит"