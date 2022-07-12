Ранее появилась информация, что Вендел близок к переходу во "Фламенго".
"Что касается Вендела - действительно есть разговоры, что "Фламенго" ведет переговоры с "Зенитом" и хочет забрать игрока себе. Полагаю, что если стороны договорятся, Вендел будет играть за "Фламенго". Вероятность такого развития событий оценил бы в 70-80%", - цитирует агента "Матч ТВ".
Также СМИ сообщали об интересе к Венделу со стороны трех английских клубов, в числе которых были названы лондонские "Арсенал" и "Вест Хэм".
Полузащитник Вендел перешел в "Зенит" в 2020 году из "Спортинга". В общей сложности за "Зенит" полузащитник провел 56 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. Контракт Вендела с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 19 млн евро.
Бразильский агент: вероятность трансфера Вендела во "Фламенго" - 70-80%
Бразильский агент Гильерме Рейс поделился мнением о будущем полузащитника "Зенита" Вендела.
Фото: РФС