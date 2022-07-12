"Есть ли у Данила предложения от других клубов? Надо спрашивать в "Ростове". У него контракт с командой. Не могут ко мне обращаться. Все предложения идут в клуб. Заинтересованность в игроке лично ко мне никто не проявлял", - сказал Банатин.
Глебов выступает за "Ростов" с 2019 года. "Transfermarkt" оценивает российского футболиста в 5 миллионов евро.
В минувшем сезоне Данил провёл за дончан 29 матчей в РПЛ. Отличился в них четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.
"Ростов" по итогам сезона заработал 30 очков и занял 9 место в турнирной таблице.
Источник: "Спорт день за днём"
Агент Глебова: есть ли предложения по Данилу? Надо спрашивать в "Ростове"
Агент полузащитника "Ростова" Данила Глебова Павел Банатин рассказал о заинтересованности в клиенте на трансферном рынке.
Фото: "Чемпионат"