"Дениса Давыдова мы сто процентов подпишем. Осталось поставить только подписи, сделаем это завтра или послезавтра", - заявил Член наблюдательного совета подмосковных "Химок" Роман Терюшков.
Контракт Давыдова со "Знаменем Труда" истёк 30 июня.
До клуба из Орехово-Зуево Денис защищал цвета "Спартака", "Томи", софийского ЦСКА. Выступал в Чехии и Латвии на правах аренды.
Во время выступления за "красно-белых" Федун называл Давыдова "Русским Месси".
По итогам прошлого сезона химчане заработали 32 очка и заняли 13 место в турнирной таблице. В переходных играх "Химки" одолели "СКА-Хабаровск" (0:1 и 3:0) и сохранили прописку в РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
"Химки" подпишут Дениса Давыдова
В "Химках" сообщили, что летом подпишут бывшего нападающего Дениса Давыдова.
Фото: "Чемпионат"