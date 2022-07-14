По информации источника, грозненцы заплатят за Гамида 1,5 млн евро. Также "Уфа" получит половину от суммы последующей продажи нападающего.
Ранее сегодня генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров подтвердил переход Агаларова в грозненский клуб.
Напомним, Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне. По итогам прошлого сезона "Уфа" вылетела из РПЛ в Первую лигу, уступив в стыковых матчах "Оренбургу". Это первый случай в истории лиги, когда вылетает команда, в составе которой выступает лучший бомбардир чемпионата. В активе Агаларова 29 матчей в РПЛ в прошлом сезоне, в которых он забил 19 голов и отдал одну результативную передачу.
Источник: Чемпионат
Стало известно, сколько "Ахмат" заплатит "Уфе" за Агаларова
Появились финансовые подробности предстоящего трансфера нападающего Гамида Агаларова из "Уфы" в "Ахмат".
Фото: ФК "Уфа"