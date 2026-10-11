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Кривцов ответил, когда планирует вернуться к тренировкам с "Краснодаром"

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов назвал ожидаемую дату возвращения к тренировкам в общей группе.
Фото: ФК "Краснодар"
Как идет восстановление? Да ничего, нормально. Потихоньку восстанавливаемся в зале каждый день. На сборах точно буду уже. На январских? Да", - сказал Кривцов в выидео на YouTube-канале Fonbet.

Атакующий полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов получил повреждение задней поверхности бедра в конце августа в кубковом матче против московского "Динамо". Позднее 24-летний игрок перенес операцию и приступил в восстановлению.

Напомним, ранее главный тренер "быков" Мурад Мусаев сообщал, что Кривцов уже не сыграет в этом году.

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