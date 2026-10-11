Кривцов ответил, когда планирует вернуться к тренировкам с "Краснодаром"

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов назвал ожидаемую дату возвращения к тренировкам в общей группе.

Фото: ФК "Краснодар"

Как идет восстановление? Да ничего, нормально. Потихоньку восстанавливаемся в зале каждый день. На сборах точно буду уже. На январских? Да", - сказал Кривцов в выидео на YouTube-канале Fonbet.