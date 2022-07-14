Ранее сегодня появилась информация, что "Торпедо" возобновило переговоры с Игорем Смольниковым.
"Смольников действительно близок к подписанию контракта с "Торпедо". Срок? Объявим на сайте", - цитирует Ляпина Sport24.
С лета прошлого года Смольников играл за тульский "Арсенал". В минувшем сезоне 33-летний защитник провел 27 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с туляками завершился летом.
Напомним, по итогам сезона тульский "Арсенал" занял последнее место в РПЛ и отправляется лигой ниже. В обратном направлении проследует "Торпедо", занявшее первое место в ФНЛ.
В "Торпедо" заявили, что клуб близок к подписанию Смольникова
Спортивный директор "Торпедо" Максим Ляпин заявил, что москвичи близки к подписанию контракта с защитником Игорем Смольниковым.
Фото: РПЛ