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Селюк: Шварц уехал - жалко, а Каттани - давай, до свидания. Больших результатов он не добился

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал уход из "Спартака" итальянского спортивного директора Луки Каттани.
Фото: "Чемпионат"
- Больших результатов он не добился, и "Спартак-2" при нем закрыли. Он не понимал, что такое ФНЛ, не знал игроков, не знал, что делать с молодежью. Я не понимаю, зачем закрывать вторую команду, если ее бюджет составляет 3-5 млн евро? Лучше не купить какого-нибудь игрока. ...Скажу так: вот, что Шварц уехал - жалко, а Каттани - ушел и ушел. Как поют наши друзья с Кавказа: давай, до свидания, - передает слова Селюка "Советский спорт".

13 июля официальные интернет-ресурсы московского "Спартака" объявили об уходе из клуба спортивного директора красно-белых - итальянца Луки Каттани. 40-летний функционер работал на этой должности с 21 декабря 2021 года. 10 июня в "Спартаке" появился новый главный тренер - 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль, кандидатура которого была предложена Каттани. Ранее, в мае 2022 года стало известно, что "Динамо" покинул главный тренер Сандро Шварц, с которым бело-голубые выиграли бронзовые медали чемпионата России.

Никогда такого не было, и вот опять: «Спартак» внезапно покинул спортдир Каттани. Куда несет красно-белую лодку?


Спартак Динамо Каттани Шварц Селюк
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