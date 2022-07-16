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Зарема: "Спартак" прибивали судейством в прошлом сезоне, в позапрошлом тоже – почему теперь должно быть по-другому?

Супруга владельца "Спартака" Зарема Салихова оценила судейство в матче красно-белых с "Ахматом".
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Нас прибивали судейством в прошлом сезоне, в позапрошлом тоже любой спорный эпизод трактовался не в пользу "Спартака". Почему в этом сезоне должно быть по-другому? Разве появились факторы, указывающие на иной сценарий?" - цитирует Салихову Sport24.

Встреча в Грозном завершилась ничейным результатом – 1:1. Столичный коллектив остался недоволен работой судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым. Рефери не стал назначать пенальти в ворота грозненцев после эпизода, в котором мяч попал в руку игроку "Ахмата".


Спартак Ахмат Салихова
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