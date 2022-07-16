"Если Хвича будет физически готов к футболу другого уровня, то вполне может стать достойной заменой Инсинье, который уехал в Америку. По игре один в один и даже один в два ему не так много равных", - цитирует специалиста "Чемпионат".
Кварацхелия до весны 2022 года являлся игроком казанского "Рубина", но расторг контракт и перебрался в "Динамо" Батуми. Летом стало известно, что грузинский полузащитник продолжит карьеру в "Наполи" - сумма отступных за игрока составила 10 млн евро.
Тренер Вайсс – о Кварацхелии в "Наполи": он может стать достойной заменой Инсинье
Словацкий тренер Владимир Вайсс оценил перспективы полузащитника Хвичи Кварацхелии в "Наполи".
Фото: ФК "Рубин"