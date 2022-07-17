"Обидно, но с другой стороны всем остальным хорошо. Все рады, что интрига сохраняется и "Зенит" не с первого тура на первом месте. Тройка фаворитов сезона РПЛ? Ну, "Зенит" будет точно", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
После первого тура "Зенит" располагается на восьмой строчке Российской Премьер-лиги – подопечные Сергея Семака сыграли вничью с "Химками" и имеют в активе 1 балл. Лидируют в таблице "Крылья Советов", с которыми сине-бело-голубые сыграют на своем поле 22 июля.
"Все рады, что "Зенит" не с первого тура на первом месте". Аршавин – об интриге в РПЛ
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о положении команды в таблице РПЛ после первого тура.
Фото: Global Look Press