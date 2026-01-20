Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
18:30
БрюггеНе начат
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

В "Ахмате" высказались о возможном переходе Джикии

Генеральный директор "Ахмата" Ахмет Айдамиров высказался о возможном переходе Георгия Джикии.
Фото: GETTY IMAGES
"Мы не ведем переговоры по переходу Джикии. Если что-то где-то написано, то не значит, что это является правдой. По Гандри у нас не было предложений", - цитирует Айдамирова "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что защитник турецкого "Антальяспора" Георгий Джикия может перейти в грозненский "Ахмат", если клуб расстанется с Насером Гандри.

Джикия в Российской Премьер-Лиге выступал за подмосковные "Химки" и московский "Спартак". Летом 2025 года россиянин присоединился на правах свободного агента к турецкому клубу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится