Кайрат
18:30
БрюггеНе начат
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

Карседо ответил, кто будет капитаном "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо ответил, кто будет капитаном команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Мне нравится идея, когда есть шесть человек: три россиянина, три иностранца. Такой капитанский совет - это правильно, он будет действовать. Но, естественно, Зобнин будет основным капитаном", - сказал Карседо "Матч ТВ".

Испанский специалист был назначен главным тренером "Спартака" 5 января 2026 года. Соглашение с Карседо рассчитано до конца июня 2028 года.

Роман Зобнин выступает в составе красно-белых с начала июля 2016 года. В текущем сезоне полузащитник провел за московский клуб 19 матчей и забил 1 гол.

