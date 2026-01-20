Карседо ответил, кто будет капитаном "Спартака"

"Мне нравится идея, когда есть шесть человек: три россиянина, три иностранца. Такой капитанский совет - это правильно, он будет действовать. Но, естественно, Зобнин будет основным капитаном", - сказал Карседо "Матч ТВ".
Испанский специалист был назначен главным тренером "Спартака" 5 января 2026 года. Соглашение с Карседо рассчитано до конца июня 2028 года.
Роман Зобнин выступает в составе красно-белых с начала июля 2016 года. В текущем сезоне полузащитник провел за московский клуб 19 матчей и забил 1 гол.
Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо ответил, кто будет капитаном команды.
