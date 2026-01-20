Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
18:30
БрюггеНе начат
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

Гонду рассказал, почему перешел в ЦСКА

Лусиано Гонду рассказал, что ему помогло принять решение перейти из "Зенита" в ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
"Решиться на переход было несложно. Я тогда мало играл. Лично с Фабио (Челестини) не обсуждал переход, но понимал его игровую концепцию. Все мне близко. ЦСКА - большой клуб, это и помогло мне принять решение", - сказал Гонду "Матч ТВ".

11 января 2026 года форвард перешел в московский ЦСКА. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2030 года.

Ранее Лусиано Гонду выступал в составе петербургского "Зенита". В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 22 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

