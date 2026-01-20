Гонду рассказал, почему перешел в ЦСКА

"Решиться на переход было несложно. Я тогда мало играл. Лично с Фабио (Челестини) не обсуждал переход, но понимал его игровую концепцию. Все мне близко. ЦСКА - большой клуб, это и помогло мне принять решение", - сказал Гонду "Матч ТВ".
11 января 2026 года форвард перешел в московский ЦСКА. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2030 года.
Ранее Лусиано Гонду выступал в составе петербургского "Зенита". В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 22 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.