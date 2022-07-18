"С положительной стороны удивил ЦСКА. На предсезонке они не показывали такой качественный футбол: с "Уралом" выглядели очень хорошо. Также "Ростов" хороший матч провёл", - сказал Широков.
Напомним, в первом туре РПЛ ЦСКА обыграл "Урал" со счётом 2:0. Голами в составе "армейцев" отличились Иван Обляков и Хорхе Карраскаль.
"Ростов" открыл чемпионат игрой с "Динамо" на стадионе "ВТБ Арена". Встреча завершилась вничью (1:1). На гол Вячеслава Грулёва забитым мячом ответил Николай Комличенко.
Действующим чемпионом страны является петербургский "Зенит". В прошлом сезоне он набрал 65 очков и оторвался от ближнего конкурента "Сочи" на 9 пунктов.
Источник: "Чемпионат"
Широков рассказал, какие команды удивили его в первом туре РПЛ
Экс-футболист сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от первого тура нового сезона РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА